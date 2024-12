Podsetimo, Sloba je započeo vezu sa Lunom dok su oboje bili učesnici prve sezone rijalitija "Zadruga". On je tada prevario suprugu Kiju Kockar, koja im se upridružila u rijalitiju i odnela pobedu. Nakon što se rijaliti završio ona i Sloba su se razveli. On je još neko vreme bio sa Lunom, ali je na kraju došlo do raskida. Tada je započeo vezu sa Jelenom, sa kojim se venčao i ima sina.