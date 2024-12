Mrtav pijan zaspao na stepenicama

Veliki šok u javnosti svojevremeno je izazvala fotografija koja je postala viralna na društvenim mrežama, a na kojoj se Sejo mogao videti kako spava na stepeništu, navodno pod dejstvom alkohola. To je kasnije i sam priznao, gostujući u jednoj emisiji.

- Pevao sam za vreme praznika, gostovao sam za Božić, bilo je super. Društvo me je ostavilo da budem s njima još par dana, zapili se... Ostavili me do hotelske sobe, nije bilo ni metar, ja zaspao na hodniku hotela. Tu je soba, odmah iznad. Tri dana nismo stajali. Našao me je neki dečko što je prolazio, slikao me i objavio na Fejsbuku, ali mi nije pomogao. Ja sam poludeo i otišao da spavam. Šta sad, šta je, tu je, živ sam i zdrav - priznao je tada Kalač.

Karleuša doživela neprijatnost

Sejo Kalač je zaspao u mom krevetu u hotelu

Jelena Karleuša je svojevremeno u emisiji "Zvezde Granda" otkrila da je Sejo Kalač spavao u njenom krevetu.

- Kad sam upoznala Seju Kalača, čovek je zaspao u mom krevetu. Kuca mi neko na vrata hotelske sobe, posle nastupa negde u Bosni, ne znam ni ja gde. To je najveća perverzija svih vremena. Šokirala sam se kad sam na vratima videla Seju Kalača. Otvorila sam, a on je rekao: "Ja sam samo došao da se pozdravim, bio je super nastup." Nisam ga pitala odakle mu broj moje hotelske sobe. Pošto nije hteo da ode, pitala sam ga da li hoće da uđe. Dok sam ja pakovala stvari, jer sam kretala za Beograd, Sejo Kalač je legao na moj krevet i zaspao - ispričala je uz smeh JK i dodala:

- Kuca mi ubrzo opet neko na vrata. Došla ekipa po mene da krenemo za Beograd. Iza mene leži Sejo Kalač. Nisam mogla da im objasnim da ništa nisam imala s Kalačom. Na prstima smo izašli iz moje hotelske sobe. Nikada ga više nisam videla, a i ne želim.