Pevačica kaže da sve ide na bolje kada je u pitanju njeno finansijsko stanje, ali da sve ulaže u pesme

Slušaj vest

PevačicaRada Manojlović kaže da nju na tezgama slušaju i biznismeni i ratari, kao i da bi rado napravila veliki koncert u Areni, pod uslovom da joj se obezbedi sto na koji bi mogla da se popne i napravi atmosferu za pamćenje.

Pevačicu su novinari zatekli aerodromu, pa je otkrila da nije spavala danima zbog posla.

printscreen YT Rada Manojlović



- Inače izbegavam ove letove koji su rano ujutru, ali danas nije bilo druge opcije. Boli me glava i dva metra oko glave. Meni je ludilo i kad radim i kad ne radim. Napravim sebi neprospavane noći i ludu žurku. Zabavljam se sama sa sobom. Čovek koji mi je davao bakšiš mi je na kraju dao sve, to je samo postalno viralno, hoće me šta da radim. Pogodim ih pesmom - rekla je ona i nastavila:

- I kad ne spavam danima, ja sam raspoložena. Malopre se slikalo pola aviona sa mnom. Kako da ne budem zadovoljna. Mene slušaju i ratari iz Vojvodine, vole me ljudi od 7 do 77, od biznismena do poljoprivrednika i dece. Kad voliš to što radiš, ništa ti nije teško. - priča Rada, pa je otkrila kako danas stoji finansijski:

Zorana Jevtić Rada Manojlović

- Ide sve na bolje što se tiče finansija. Dve godine sam kukala zbog para, sad je sve odlično. Stana nema još uvek, snimam pesme. Ne znam kako bih to sve najavila, šalim se naravno. Za javnost plasiram priču jednu, ali bolje je za mene da ćutim. Ne treba sve da se zna. Nije javnost navikla da ja ćutim, ali sada moram.

Rada Manojlović je poznata po energičnim nastupima na kojima pravi fantastičnu atmosferu.

- Svi traže da se penjem po stolovima, ne pada mi to teško, ali izbegavam. To je svakako trenutak. Ne dođe meni da se namerno penjem, već samo me sve ponese.

Rada je pričala i na temu velikog koncerta u Areni, ali ne razmišlja trenutno o tome.

printscreen YT Rada Manojlović

- Mnogo je lepo napuniti Arenu, ali to nije tako jednostavno i ne može preko noći. Moraš najmanje tri meseca da budeš posvećen tome. Tanja Savić je napravila svetski koncert, super je. Muka mi je kad vidim koreografije, ja mrzim i spotove da snimam. Ne možeš samo u Arenu da dođeš i samo da stojiš i pevaš. Ja bih u Areni morala da imam sto na koji bih se popela i to je to. Ne bih bila tako mirna kao Tanja.

Pogledajte šta je Rada rekla o dečku