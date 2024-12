- Čudi me da ljudima nisam dosadio. I dalje me slikaju, snimaju, čudne stvari se dešavaju. Otkazao sam Novu godinu, biću sa porodicom. I ovako nikada nisam sa svojima, ne vidim razlog da bih radio. Svake nedelje radim a 31. decembar je samo jednom u godini. Želim da ispoštujem. Radiću 31. januar. Staviću periku i otići ću na Trg - nasmejao se Despić.

- Idem sa bebom negde na neko mesto gde svi idu. Radio sam to već, što da ne. Da to nisam radio na putovanjima nekim ne bih ništa video od grada. Ljudi misle da sam neki narkoman, stavim periku, pustim rejv... - izjavio je Desingerica u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Podsetimo, nedavno pojavila svest da je Despićev brak sa suprugom Nevenom na klimavim nogama, te da je pred razvodom i to zbog afere sa Emom Radujko, ali je on to demantovao.

- Šta da komentarišem? Pa ne, bajo, niti se razvodim, niti takve gluposti. Ne znam šta je sa ljudima, ovih dana su svi nešto tako... Ne znam zašto me spajaju sa njom, zanimljivo im je i ja to kapiram to je sve posao ništa to meni nije strano - rekao je Desingerica, pa dodao da sve najbolje misli o Emi.