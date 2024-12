Voditelj i autor emisije “Nikad nije kasno“ Žika Jakšić održao je bukvicu sinu jednog kandidata jer svom ocu ne govori da ga voli. Producent je otac dva sina i sa njima ima blizak odnos. On tvrdi da deca trebaju roditeljima stalno da govore da ih vole.

– On sad ima 32 godine i mi se sad tek onako pravo družimo i uživamo u društvu jedan drugog, ali pre svega tu mora da bude poštovanja, a on mene od srca i poštuje i voli – izjavio je Jakšić u svojoj emisiji.

Tada se povela polemika oko toga koliko često deca roditeljima izjavljuju ljubav, a sin kandidata je rekao da ne izjavljuje ljubav svom ocu jer se to podrazumeva.

– Roditelji deci stalno govore da ih vole, a ispada da je sramota reći majci ili ocu da ih volite, je l’ može to neko da mi objasni? - pitao je Žika, pa dodao:

– Kada lažete devojke da ih volite to vam je okej, i to tako olako radite, a kada treba roditelju da kažete onda se snebivate. Zato molim svu decu da razbiju taj stid i da roditeljima izjavljuju ljubav istom merom kao što to i roditelji čine - održao je lekciju Žika.