Aleksa Avramović je neko kog većina ljudi gleda na malim ekranima, ali oni koji su sa njim odrasli i imali priliku da provedu vreme van kamera imaju svašta za reći

Košarkaš Aleksa Avramović je uzor mnogim mladima. Neko je ko je uvek raspoložen, nasmejan, duhovit i spontan čime je osvojio srca publika identično koliko i igrom na terenu na kom daje svoj maksimum.

- On, to što je na televiziji, on je dvesta puta više u nekom privatnom životu, tako da ne bih sad nešto izdvojio, ali samo bih hteo da kažem za njega, da generalno, ko poznaje Aleksu privatno, da ovo ništa nije slučajno, ovi uspesi, da je to sve plod nekog krvavog rada, i da je on ogroman radnik, i da mu je to donelo sve ovo - kaže drug Uroš.

Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

- Kakav je pred kamerama, takav je privatno, stvarno, možda malo opušteniji, ali to je on. Raspoložen je uvek, duhovit, voli da se šali na svoj, na tuđi račun, hoće svima da pomogne, stvarno, momak, da kažem ono prostim jezikom, ne folira se. On može sa svakim, to je ta spontanost njegova koja ga krasi ceo život - kaže Aleksin drug Nikola, a na pitanje da li misli da su ga zbog toga zavoleli svi u Srbiji odgovara:

- Pa sigurno da jesu, vidim i reprezentativci kad daju izjave da je on, energija, baterija. Neverovatno koliko ćovek ima energije i te pozitivne energije i dobrote u njemu, znači, on hoće svima i da pomogne, stvarno, to uopšte nije foliranje, to njegovo ponašanje.

Aleksa je kako kaže drug isti takav i kada dođe u rodni Čačak.

- Ma isto se ponaša, najnormalnije, kada se vratio, kada je bila proslava bronzane medalje, veče pre toga smo bili u kafani i to najnormalnije - kaže Nikola i dodaje:

- Super. Tokom sezone, ono, što ja znam, stvarno, živi ful profesionalni život. Dečko je posvećen veri, tako da, niti izlazi, niti pije alkohol, ovako, kad se proslavi, naravno, bilo je tu par pića i uživo muzikica.

Aleksa često ističe da mu je, pored porodice, najveća podrška i vetar u leđa upravo i njegova supruga, koju je takođe upoznao u rodnom gradu.

RINA

- Teodora i on su dugo već, od srednje škole, bukvalno, uz njega je non-stop. Iz svog ličnog iskustva znam isto, supruge, devojke, trpe baš veliki teret jer profesionalni sport nije lak, svi vide kad se igra na terenu, kad se da 20-30 poena, svi slave tog igrača, ali, što se kaže ona druga strana medalje, dosta trpi, trpi tu i porodica, žena, pošto je uz igrača, najviše, ona najviše trpi. Kada je odmor za igrača, ona mora da bude van kuće, ako ima decu, mora da čuva decu po ceo dan, da se spremi ručak, da se opere oprema - kaže iskreno Nikola i dodaje:

- Naravno, posle loše utakmice igrač dođe nervozan kući, žena tu, devojka je prva, ne na udaru, nego, tad igrač izbaci sve svoje frustracije. Kad se pobedi, naravno, svi su srećni, tako da, treba biti mudar. I, naravno žene tu... Ne kaže se džabe, iza uspešnog muškarca stoji i uspešna žena, tako da, žene su tu veliki oslonac i velika podrška, a njemu je Teodora to sigurno.

O tome kako se danas Aleksa ponaša kada dođe u svoj Čačak govori i njegov nastavnik.

- Ma, kako da se ponaša, samo ljudi idu za njim, vuku ga za rukav, tako da, i njemu je teško, razumite, ne može svima da odgovori baš na sve zahteve, ali dobro, on se... Pliva u tome, dobro je, ponaša se lepo i pomaže ljudima, što je najbitnija stvar. On s ljudima priča, konverzira, sve vreme je u razgovoru sa ljudima i lepo se ophodi, nema šta. Naravno, i to su njegovi sugrađani i ljudi koji ga vole, nema razloga da se drugačije ponaša - kaže nastavnik fizičkog Srđan Radenović.

Aleksa je kaže drug Uroš uvek uspevao da se snađe:

- On je uvek bio sebi nekako iznad drugih i odlično se snalazio, gde god da ga spustiš, gde god da se nađe, on će se brzo snaći, a mislim da je za to razlog eto ta neka pozitivna energija i sigurno samopouzdnje koje mu je i mnogo dalo i u košarci.

Printscreen Instagram

Ona druga strana medalje je sve ono što nikada nismo videli na terenu. Svi ti bezbrižni, lepi, ali i teški trenuci koji su bili deo njegovog puta zauvek će ostati u njegovom rodnom gradu, kao najlepše uspomene, ali i kao najvažnije životne lekcije.

- Ja mu želim samo zdravlje. U budućnosti mu i želim i predviđam mu, daj Bože, da ode u NBA, ono što želi ceo život, kao mali, isto kad niko nije verovao, on je pričao da će da ide u NBA i tako da, eto, to mu od srca želim kao njegov naredni korak u karijeri - kaže drug Nikola i dodaje:

- Samo eto da u budućnosti ostane takav kakav jeste, želim mu da bude kruna njegove karijere, da se ostvari kao otac, to mu želim od srca, tako da se nadam da ću u budućnosti još malih Avramovića viđati na košarkaškim terenima.

Kurir / Preneo: Lazar Stanušić / Blic

