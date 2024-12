- Kada nisu imali šta da mi zamere, prozvali su me Žika seljak, naravno da se nisam ljutio na tako nešto, ja sam iz Jasikovice, seljak sam, šta da budem. Ako me zbog porekla tako zovu, uredu je. Međutim, to nije zbog toga. Verovatno su hteli da me ponize, to je podmetanje, ali ako te ne motiviše tako nešto, onda si propao. I dan danas, najviše doživljavam poštovanje od ljude, pa onda neko iz besnog automobila otvori prozor i kaže 'Žiko, gde si seljak' - započeo je Žika, pa nastavio: