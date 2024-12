- Ne slažemo se u svemu. Kao što je rekla Jelena, to je normalna pojava u jednoj porodici. Dodao bih samo još jednu stvar, roditelji nekako oživljavaju to kako su se njihovi roditelji prema njima ponašali. Kako smo mi proveli detinjstvo, kako smo mi vaspitavani i prosto to je nekako ukorenjeno u naš genetski kod i onda se to odražava na naš način roditeljstva. Naravno da je bitno imati svest o tome da budemo još bolji nego što su to bili naši roditelji prema nama. Naravno, svi mi volimo naše roditelje i oni u datom trenutku rade najbolje što mogu - poručio je tada čuveni teniser.