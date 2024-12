To je na društvenoj mreži Instagram objavio direktor Montesonga Danijel Alibabić .

"Odluka o potencijalnoj diskvalifikaciji biće doneta sutra, nakon konsultacija sa Evropskom radio-difuznom unijom, organizatorom Eurosonga" - napisao je on. Snimak navodnog prošlogodišnjeg izvođenja pesme Clickbait objavljen je na mreži X.

- Do juče, malo ko je znao i da postojimo. Posebno u našim nastupima uživo gde smo autorsku muziku svirali uglavnom za mali krug ljudi u gotovo praznim prostorima. Odjednom je problem što smo negde, nekad pred 20 zainteresovanih osoba zasvirali deo pesme u nastajanju, u jednoj od njenih radnih verzija. Baš se pitamo je li iko od publike uopšte i upamtio da je čuo, a posebno da li je baš zbog toga, gotovo dve godine kasnije odlučio da glasa za nas na festivalu Montesong??? To je Rock ‘n’ roll :)) Ali, kao što od početka govorimo - naš cilj zapravo i jeste to da sviramo muziku koju stvaramo i da širimo mogućnost njenog plasmana…