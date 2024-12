- Nisam spavala dva dana i dve noći. U 2 sata iza ponoći smo se spakovali i krenuli u bolnicu. U apsolutnom miru i sreći. Slušali smo ceo dan i celu noć "What a Wonderful World" - započela je Marija, pa nastavila:

- Čini mi se da je moj voljeni Los Anđeles te noći bio najlepši. Da su zvezde sijale nikad jače. Krenuli smo da dočekamo na svet tebe, mali moj, najlepši. Pitaju me sine, je l' mi se život promenio? A ja ne znam ni kako da im objasnim koliko se promenio... Ne znam kako da im objasnim kako je moguće da se toliko neko voli. Kažu da deca biraju svoje roditelje... A meni ne preostaje ništa, već da se do svog poslednjeg dana pitam čime sam ja tebe, takvog savršenog, zaslužila. Srećan ti rođendan, sine moj. Volim te.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno i dodala: