- Pored Nine je na bini stajao i njen gost Petar Grašo obučen poput grobara. Mačkove pandže njega nisu taknule jer on muške ne oblači. Grašo se uz jadnu Ninu kiselo smeškao, a iz njega je kao i obično sukljao šarm neobrijane, kuvane, ovčje noge. Mislim da sam to već za nekoga napisala ali šta kad u Hrvatskoj ima toliko tih ovčjih nogu. Kad čujem kako peva uvek se setim Olivera i požalim što dragi Bog ima istančan muzički ukus pa nam krade originale - surova je bila Rudan.