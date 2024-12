Pozabavili smo se malo jednim poznatim parom. Oboje su veoma uspešni. Srećni, lepi, zadovoljni i veoma situirani. Ali na sve to veliki prevaranti. To što su poznati im je dobar paravan za ono čime se bave. A švercuju neke supstance za potenciju. Znam da vam je to sad čudno i neobično, ali to se dešava. Nju ćemo da zovemo Frka, a njega Mrka. Oni su se tako lepo organizovali i napravili mrežu, ali ih je neko odrukao. I to ne bilo ko, nego prijatelj. Ušao čovek i video te šumeće vragolije u torbi. Upitao je Mrku šta mu je to i o čemu se radi, a on je rekao da su prvoklasni vitamini i minerali. Naravno da mu nije poverovao. Pa na kesici se vidi da je za nešto erotsko. Taj iskusni, vremešni muškarac je sve prepričao dalje i sad samo o tome pričaju. To je centralna tema kako god se okrene. Svima u njihovom okruženju je smešno, zanimljivo i traže čak i da probaju. Kad su Frka i Mrka saznali za to, odmah su se povukli iz društva i neko vreme se nisu pojavljivali zbog sramote.