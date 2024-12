Na društvenim mrežama viralan je snimak na kome se vidi kako se jedan gost ponesen atmosferom popeo na binu, pljunuo na novčanicu i zalepio je na čelo pevaču

Šerif Konjević nedavno je doživeo neprijatnost na jednom nastupu od jednog gosta, a snimak je vrlo brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Kako se vidi na klipu, Šerif je sa svojim bendom pevao na popularnoj "Kafanskoj večeri" u Austriji kada se gost, ponesen atmosferom, popeo na binu, pljunuo na novčanicu i zalepio je na čelo šokiranom pevaču.

Šerif je u prvom momentu ostao zatečen, pa je u trenutku prestao da peva svoju pesmu "Sin", skinuo novčanicu s čela i ljutito je bacio gostu, koga je i odgurnuo u trenutku besa.

- Nemoj mi to raditi. To ja ne dam nikome brate da mi radi... To pljuvanje, nemoj to - rekao je Konjević odmahivajući glavom vidno iznerviran.

Konjevića inače bije glas da je "kralj bakšiša", ali očigledno da postoje neke granice koje se moraju poštovati. Komentari ispod snimka su se samo nizali i mahom su svi pozdravili to što pevač nije dao na sebe i što je tako reagovao na ponašanje ovog gosta.

- "Čovek je u pravu! Bravo legendo!", "Gospodin čovek! Dostojanstven! Ja bih ga na njegovom mestu tresnula, dobro je prošao ovaj pijani čovek!", "Da je bila ona od 500 evra sigurno se ne bi bunio!", "Sad kad je pun para, nemoj to da radiš" - bili su samo neki od komentara.

Inače, pre nekog vremena se na mrežama pojavio i snimak na kome Šerif odbija ogroman bakšiš od 10.000 evra.

- Ne volim o tome da pričam. Ja kada dodem u restoran da ručam, ja zovem konobara prvo da ga počastim. Ako mene neko počasti, a svi mi volimo novac na neki način i živimo od toga... Ali svi u javnosti to potenciraju zbog snimaka sa svadbi, ali mi nemamo sa tim veze. Oni daju taj novac, oni nešto muljaju sa tim parama, ja ne znam niti me interesuje. Ja imam svoj honorar, ja dam sve od sebe i to je to - objasnio je Šerif za medije.

Mada iza sebe ima višedecenijsku karijeru, Konjević ne želi da održi solistički koncert, o čemu je pričao za Kurir prošle godine.

- Stalno me moji ljudi podsećaju da ja to moram. Meni to ništa ne znači. Meni je publika ista i u klubu, i na privatnom veselju, i na bilo kom nastupu. Bilo je ranije mojih koncerata, ali u ovoj novoj eri nije. Ako to uradim, biće to samo zbog publike, jer ipak je sve ovo što imam meni publika poklonila.

