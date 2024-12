Pevačicine komšije, rodbina, prijatelji i bivše kolege iz škole u kojoj je predavala muzičko imali su samo reči hvale o Todorovićevoj, koja tamo često odlazi

Slušaj vest

Posetili smo rodnu grudu muzičke zvezde i iz prve ruke saznali apsolutno sve o Jani.

Do kuće su nas doveli Albanci, i oni se dive našoj muzičkoj divi. U kući u kojoj je odrasla nije bilo nikog, pa smo pokucali na vrata prvog komšije. Otac i sin Momčilo i Zoran Petrović oduševili su se kad smo otkrili zbog koga smo došli.

FOTO KURIR Janin brat Dragan Stanojević



- Pa vi ste sjajni. To je baš lepo što hoćete da napravite reportažu o našem mestu, u kojem je odrasla Jana. To je prava žena, dama. Dolazi ovde kad ima turneju po Makedoniji, uvek svrati u svoje rodno mesto, koje nikad nije zaboravila. Uvek ispoštuje nas komšije. Njen stric je držao restoran, dolazili su ljudi. Ona je bila meni profesorica u osnovnoj školi. Predavala mi je muzičku kulturu. Bila je stroga, ali pravedna. I kao osoba je neverovatna. Bila je nedavno jer joj se oženio brat od strica. Žena s takvom energijom i poštovanjem u čitavoj Srbiji, kada dođe ovde i stane od početka ulice i ispoštuje svakoga, pita za porodicu, pa to nema cenu. Obožavam njene pesme - kazao je Zoran, a onda se nadovezao Momčilo.

Kurir prijateljice Bobana Ristić i Biljana Marković



- Ja je pamtim kao pravo lepo i dobro dete. Počela je da peva i došla do vrha. To je i zaslužila. Ima mnogo pevača koji postanu zvezde, ali se prave važni. A ona ne, sa svima se lepo ispriča, ona nas sve poštuje. Želim da bude srećna sa svojom porodici. Tu se i krstila u staroj Crkvi Presvete Bogorodice, navodi on.

Kurir Prvi komšija Momčilo Petrović



Brat nas je ugostio kao pravi domaćin i ponosno pričao o sestri.

- Mi smo se igrali žmurke, jurke, prava seoska idila. Čak je i meni predavala muzičku kulturu. Posebna je bila zbog svoje skromnosti. Kad god dođe, savladaju je emocije jer je veoma vezana za naš kraj, a naročito za meštane. Trčali smo po ovim proplancima, živeli smo u zajednici svi smo bili jedna kuća. Imali smo zajednički obrok. Nas je najviše poremetilo to ratno dešavanje. Tada smo se rasuli, ona je otišla, pa brat, roditelji i najstarija sestra i sestrić, koji je nažalost preminuo. Oni su se mnogo voleli. I mi se naravno cenimo i poštujemo - rekao nam je Dragan Stanojević.

Kurir



Janina prijateljica Bobana Ristić isto je imala reči hvale za nju.

- Znam je baš od rođenja. Otvorena, izvanredna. Znate li vi kako ona vozi? U toku vožnje sa bratom ona menja mesta. Nije bila puna sebe, da nije volela da se druži. S obzirom na to da slava zna da promeni osobu, to u njenom primeru nije slučaj - priča Bobana, a Janina nekadašnja koleginica iz osnovne škole Biljana Marković za Kurir je ispričala jednu anegdotu.

Kurir Osnovna škola koju je Jana pohađala



- Ja imam utisak da ona ističe odakle je i šta je. To potvđuje i to što je na Uskrs vozila autobus kroz Babin most i stala je ispred moje kuće, tu je bilo društvance. Svi smo izašli da je pozdravimo jer smo vezani za nju, jer je ona ponos i ima pristup kao da je rod rođeni svima. Pamtim njene korake od ranije i njen pristup radu je savršen - ponosna je Biljana na bivšu koleginicu.





Kurir