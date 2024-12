- Spreman sam za sve aktivnosti koje me očekuju, koncertima se uvek radujem. Repertoar je spreman, nema menjanja. Ne mogu vam reći da li će biti gostiju - rekao je Haris, pa otkrio da li zamišlja želju u toku novogodišnje noći.

- Ne zamišljam želju u toku novogodišnje noći. Želje se ne ostvaruju, one se postižu. Nisam još uvek spremio poklone za decu, ali nečeg će sigurno biti. Ja ne volim previše poklone, naročito ne skupe, ali neki znak pažnje godi. Poslednji put sam dobio poklon za rođendan, ne smem otkriti od koga. Ja sam kupovao skupe poklone, više ne. Ne postoji osoba koja može da uđe u moj život i da to promeni - rekao je on.