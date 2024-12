- Iskreno, najsrećnija, najluđa, najburnija, najdinamičnija i svakako godina u kojoj sam najmanje spavala. Ali godina puna ljubavi... Za mene neke potpuno nove ljubavi i osećanja koja do sada nisam upoznala - rekla nam je Marija.

Odjeknula je vaša izjava da ćete se potruditi da Mario ne živi na ovim prostorima. Znači li to da ćete i vi sa njim napustiti Srbiju?

- To sam više govorila u kontekstu mogućnosti koje želim da mu pružim. Da mu dam širom otvorena vrata i vetar u leđa, pa da sam bira. Ako je njegov izbor da ostane negde napolju i tamo nađe svoju sreću ja ću ga uvek podržati. Ja iz naše Srbijice nisam otišla ni do sada, pa ne verujem ni da ću u buduće. Ali ipak, Mario je tek napunio godinu dana, još je rano za takve priče.

- Samo da se ne uhvati bubnjeva, to već ne bih podnela. Ne bi me čudilo, jer već sada kada mu pevam ili puštam muziku, ispušta neke slatke glasove... Poslaće njega majka na Berkli.

- Od početka sam odlučila da želim da štitim njegovu privatnost i evo poštovala sam to sve vreme, iako je toliko sladak da često padnem u iskušenje da objavim neku našu zajedničku sliku.

- Čini mi se da je u poslednje vreme počelo da se održava neko izmišljeno takmičenje na temu “ko će da napuni Arenu – jednu ili više”. Ja ne igram tu utakmicu. Suština je, da ja nemam potrebe nikada da se takmičim sa drugima, već isključivo sama sa sobom. Zato biram Sava centar. To je sala u kojoj najviše osećam publiku, mogu da čujem i da vidim one kojima pevam. To je nekako naš prostor i ja mu se zaista veoma radujem.