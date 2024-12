- Obožavam prirodu i ovde je za mene pravi mir koji mi je potreban za inspiraciju. Najčešće otvorim ležaljkicu ispod drveta, pijem kaficu, pišem pesme i meni je to super. Ovde imam najveću inspiraciju i zato sam najčešće tu kad pišem pesme - ističe Anđela, i dodaje da svi znaju kada se osami da ne smeju da joj smetaju:

- Baka i mama znaju da čim sam među drvećem, treba da se sklone i da me ostave samu, znaju koliko je sati.

Veliko dvorište u nekim delovima podseća na mini-park, s obzirom na to da se u njemu nalazi dosta cveća, drveća, ali i različite sprave. Pevačica iskreno priznanje da je za uređivanje dvorišta zadužena baka:

- Uvek slavim moj rođendan u dvorištu. Leti mi bude prazna kuća i onda pravim žurke, tako je bilo pogotovo u srednjoj školi. Donesemo ozvučenje, hranu i piće i bude nas i do sto ovde. S komšijama zbog buke nemam problem, baš su kul, pogotovo što često umem jako da pustim muziku i u kući, ali mi se svi ovde znamo godinama i nikome to ne smeta.



- Dečica od tetke koriste trambolinu, ja sam se sad malo podgojila pa se plašim da ne propadnem, a ljuljaška je rezervisana samo za mene. Deda mi je to napravio kad sam imala sedam godina i to mi je najveća uspomena na njega. Deku sam najviše volela na svetu i dalje ima posebno mesto u mom srcu, jer smo bili jako bliski. Tako da je on napravio ljulju samo za mene i oduvek sam najviše volela da se tu ljuljam. Jeste da sam pravila razne zavrzlame, pela se po njoj i tako dalje, ali je ona izdržala - rekla je Angelina.