- Ko želi da mu estrada postane “zmijarnik“, ona će mu i postati. Dobro se sećam mog prvog dolaska u Beograd u studio “Granda“ kada sam imala trinaest godina . Ušla sam i rekla “dobro veče“ i oni su me pogledali. Sećam se da sam preplakala celu noć i da sam mamu pitala “mama, što su ljudi ovakvi, gde sam ja rekla dobro veče, a meni niko nije rekao“. To su male traume iz detinjstva, imala sam trinaest godina, ali odmah sam videla o čemu se radi i Bogu hvala mogla sam da rezonujem fino i najviše sam Bogu zahvalna što sam ostala prizemna i normalna – kaže Milica i dodaje da je zbog jednog razloga izuzetno ponosna na sebe.

- Da, bilo je. Svega i svačega se nagledaš i mlad uđeš u ovaj posao. Ovaj posao je najlepši na svetu zato što ja gledam na njega tako i kažem uvek meni je Bog dao taj talenat i ja volim da pevam najviše na svetu. Od kad oči otvorim ja pevam po stanu i kući i nekad mi ljudi kažu “aman Milice više, ućuti“, ali ja to ne radim namerno nego je meni to kao disanje, ali nagledaš se svačega i ne spavaš kroz ovaj posao i ima zaista zeznutih strana.

- Nisam ja Madona, kao Didi Džej što je rekla “Lejdi Gaga je došla u Beograd po mene“. Realno, jesam javna ličnost i ne bi verovali, u Hrvatskoj i Sloveniji je to mnogo više nego ovde, verovatno zato što sam ovde “domaća“. Ovde mi više ljudi dobacuju “Milice samo da ti kažemo da te volimo“ i meni je to najveća nagrada. Prepoznatljivost mi ne pada teško – ispričala je Todorovićeva i dodala da se lepše oseća u prirodnim izdanjima, nego scenskim.

- Ali čekaj, nisam spavala i to su neki letovi ludački i kada ne spavam budem mnogo nervozna. Kad vas vidim ispozdravljam se. Šta treba da idem i vičem “nemojte da me slikate“? Ali, to je valjda i do osobe.

- Ne nervira me pitanje o ljubavi, navikla sam. Srećna sam i najbitnije mi je da sam pronašla sreću u sebi i radim na tome godinama, jer me je svašta nešto spopalo zadnjih godina i zato me nije bilo, a ne zato što se pravim velika zvezda. Čovek se zasiti i zato sam se malo povukla i znate šta, kad žena kaže frizeru “seci“ to znači da donosi velike odluke u svom životu i mislim da sada zaista počinje nova era Milice Todorović i toliko verujem u to i sada je pravo vreme da tek sada zablistam – najavljuje Milica kojoj je jedno najbitnije.