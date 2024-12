Influenseru Jovanu Raduloviću Jodžiru zapaljen automobil, a on nije jedini influenser kojem se to u poslednje vreme dogodilo. Influenser koji se na Instagramu potpisuje kao Croatos, a kojeg prati skoro 50.000 ljudi, nedavno je doživeo isto. On je snimak muškarca koji mu pali automobil objavio na svom profilu.