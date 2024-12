- Na jednom veselju se nabacivala mlada, još mladoženju poznajem. Ona mi se nabacuje, a on je tu bio blizu sve vreme, ceo dan me pipka, i na kraju mi kaže da je dodam na mrežama. Ja reko tu ti je muž, ona kaže ‘ma ko ga šiša’, ja mu priđem i kažem da mi je rekla da je dodam, a on meni ‘ma dodaj, šta me briga’. Oni su se kasnije razišli, pa sam joj pevao još jedno veselje.