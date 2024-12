Inače, on je krejem prošle godine proveo nekoliko nedelja u bolnici i to zbog infarkta, međutim, zbog komplikacija koje su nastale proveo je i osam dana u u teškom stanju na Intezivnoj.

- Pozitivno prihvatam život, ne bojim se smrti, preživeo sam i rat u Sarajevu, ako je suđeno, prihvatiću i najgore. Mislim da je teže bilo supruzi nego meni. Kada me je videla da se maltene gubim, mislila je da odustajem od života, rasplakala se i rekla mi je: “Nije to ono što smo se dogovorili”. To me je prodrmalo da prihvatim i ono najgore - kaže Milić, koji je nakon izlaska iz bolnice bio na kućnom lečenju. Ipak, od svega najviše pamti bol koji nije mogao da ublaži.