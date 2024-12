- Koliko ljudi mene mogu da poznaju preko televizije? Što se tiče takmičenja baš sam tada imala taj problem da su ljudi komentarisali kako sam mnogo hladna i da ja sve to doživljavam kao da meni niko ne sme ništa da kaže. Bila sam jako mlada i imala sam jaku tremu i odgovornost, a zapravo su ljudi komentarisali moj izraz lica- ispričala je Ramovićeva koja je privatno sasvim drugačija ličnost.

- Ja privatno nisam takva, ali sada kada bih išla od osobe do osobe i molila da me prihvate i da me vole i da ne misle tako završila bih u ludnici - iskrena je bila svojevremeno u emisiji „Zvezde Granda Specijal".