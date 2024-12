Boksera Nenada Pagonisa nedavno je bivša žena Maja Brukner optužila za nasilje u porodici, a nakon što mu je ukinut kućni pritvor, on je otkrio da je srećno zaljubljen.

- Ako sam nesto naučio u životu, to je onda: usuditi se da sanjaš! Usuditi se da sanjaš najlepše snove, čak i kada se sve oko tebe ruši, kada ostaneš sam, kada ti duša vristi iznutra a nema nikog da te čuje! Usuditi se i istrajati u tom sanjanju, jer tu Bog kao da nas iskušava koliko žarko to nešto zaista želimo! Naučio sam da što se više borimo da dobijemo nešto, to nam je sve dalje i dalje. Mi se kidamo, trudimo, vijamo, budemo na korak od tog nečeg, ali nam uvek izmakne iz ruku i opet je miljama daleko! Mi smo sve umorniji i umorniji, i na kraju se samo srusimo skrhkani od umora posle svega! A onda sam iskusio i naučio nešto čarobno - napisao je Nenad, pa nastavio: