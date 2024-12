- Beograd je grad u kom sam ja i goreo i voleo, bio voljen i užasno omaražen, ali uvek ma šta da se dešava, ljubav pobedi, meni je to mantra najbitnija. Ja uvek pevam i uvek i za one koji su zli i dobri, jer ja uvek projektujem ljubav - priča on i otkriva šta je na koncertu bilo najposebnije za njega: