- Planiram ja i to, istovremeno završavam i fakultet. Tata mi je ispunio i ovu želju. Prelepo mi je, verujte. Porodica mi je sada sve, svašta sam pričala. Nije trebalo, nisam bila sva svoja. Pomućen mi je bio um. Nisam znala ni gde se nalazim, možda sam tri meseca razmišljala svojom glavom. Tek sam se pre mesec dana sabrala i dobro sam sada. Uz mamu sam, ali i studiram - izjavila je Anđela pa nastavila:

Šparavalo je otkrila da do sada nije imala loša iskustva zbog svega što se dogodilo u "Eliti", te ni da na fakutletu ne oseća neprijatne poglede.

- Super mi je, ne gledaju me čudno. Stekla sam nove drugare. Čak se neki i fotkaju sa mnom. Pomažu mi, nikad nisam osećala da me popreko gledaju, čak ni ljudi u Aranđelovcu. Više volim da bude iza scene, zbog toga sam to upisala. Nisam još uvek u Beogradu, putujem iz Aranđelovca.