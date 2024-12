- J a sam stvarno neko ko mnogo poštuje Lepu Brenu, mislim da je kao osoba i profesionalac institucija za sebe. Znao sam je iz filmova i sa malih ekrana, i drago mi je što i tada kao čovek i profesionalac bila ogromna, a što je moj dojam nakon druženja sa njom i upoznavanje nje imam još veće mišljenje. Možete onda misliti kakav utisak ostavi Brena, mislim da je najveći profesionalac. Ja sam samo upijao to što mi je pričala jer je ona neko ko je još za vreme Tita nastupao, pa evo do dana današnjeg ona je rekla da sam najmlađi čovek koji je gradonačelnik ili predstavlja neku instituciju kojeg je srela u životu, zaista mi je posvetila mnogo vremena i pre i posle koncerta, i sutradan kada je trebala ići.

"Moja baka je želela da je upozna" - Posetila mi je porodicu kući i čast mi time ukazala. Bila je želja moje bake da je i ona upozna, tako da smo se sa Brenom družili u jednoj kućnoj atmosferi. Dala mi je puno saveta generalno za javnost, kako kada ideš na vrh i kada dođeš na tu visinu, načine kako se opstaje. Kako se gradi imidž pa posle brend, i to mi je mnogo značilo kao mladom čoveku. Mnogo se lepa energija stvorila između mog i njenog tima, onda kada dođu praznici čestitamo jedni drugima. Sigurno će biti ponovo u Banjaluci da je pozovem na neku manifestaciju, rekao je Draško Stanivuković koji je najavio doček Nove godina u Banjaluci gde će nastupati Senidah, Đorđe David i Ivana Peters.

Lepa Brena nastupala prošle godine

- Raduje me to što sam reperotar koji sam ja snimila, a to su 22 albuma, sada ga pakujemo i prepakujemo, jer ćemo ga pevati napolju, da kažem, u eksterijeru, repertoar treba da bude živ i veseo i da podstakne jednu dobru i pozitivnu energiju, a ja imam dosta takvih pesama. Naša poruka, kao što reče gradonačenik je "zar je važno da li se peva ili pjeva", kao i "hajde da se volimo". Svi koji žele da se dobro provedu, i da sa nekom novom energijom uđu u nogu godinu, neka dođu na trg Banjaluke - istakla je ona tada, a na dočeku je, očekivano, napravila spektakl.