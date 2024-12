- Ja sam počeo graditi samostalnu karijeru pre četiri ili pet godina. Ona je tada imala 16 godina, ja sam bio u žiriju i primetili smo Lorenu, ali nismo znali koliko godina ima. Mi smo ostali zatečeni njenim izvođenjem i njenim vokalom, odisala je zrelošću - kaže on.

- Imala je vatreno krštenje u Beogradu, sve ide kako treba. Slušam instuiciju, ljudi smatraju da radim nerazmotrene stvari ali one se onda pokažu kao dobre.

On je dao komentar i na činjenicu da je postao deda jednom unuku, a kaže da mu je to dosta otežalo donošenje poslovnih odluka jer to zahteva da bude na više mesta odjednom.