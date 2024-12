- On je inače iz Foče, odakle je i moj tata. I onda je, kaže mi mama, otišao, ali se vratio. Oni su ga ispratili za Bosnu, ali se vratio nakon dvadesetak minuta i rekao: "Ja sam se vratio, razmišljao sam, daću joj ja novac. Koliko je potrebno? Koliko joj fali? A ako nekada bude zaradila da mi vrati, super. A ako ne bude vratila, nema veze, tolikim ljudima sam dao pare, pa su propali u svojim biznisima, nikom ništa". Tako da je on meni dao taj novac, ja sam uspela da mu ga vratim za manje od godinu dana - ispričala je pevačica u podkastu "Why so serious".