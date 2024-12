"Kada mi je majka umrla, nije prošlo ni 40 dana, imala sam zakazanu svadbu da pevam u Neresnici gde je moja majka provela najveći deo svog života. Tad sam se nakljukala sedativima, vozila do Neresnice i otpevala ljudima svadbu jer nisam mogla da ih izneverim, a kako je meni, to samo moja duša zna. Možda je to taj profesionalizam", rekla je pevačica Gordana Stojićević.

– Jedna od najneprijatnijih situacija u mom životu i mojoj karijeri je smrt čuvenog Tineta Živkovića. Bili smo na turneji po Švajcarskoj. Kada smo završili jedan od nastupa i vratili se u hotel, Tinetu je pozlilo, on je bio srčani bolesnik. Te noći mi je Tine izdahnuo na rukama, na sred turneje. Pokušala sam da mu pomognem veštačkim disanjem. On me je zvao u sred noći pred zoru, ja sam došla u njihovu sobu, a on je već bio na samrti. Hitna pomoć je došla, ali nažalost, nije mu bilo pomoći – prisetila se pevačica i dodala: