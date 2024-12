- Ne pijem samo kada sam bolesna ili kada sutra treba da radim jer mi dan posle uvek dođe da zovem Hitnu pomoć koliko mi nije dobro. Jednom sam tako rekla da ću sebi sve da ograničim, onda se negde zapijem na nekom slavlju sa kolegama i bude mi loše. O tome sam pričala i sa mojima kod kuće kad su me provalili i videli da sam mamurna, to sam prvo htela da sakrijem. Neću da brinu zbog mene - priznala je Zlata.

- Kada odem da se veselim, mnogo volim da popijem. Pijem šta god, uopšte ne biram. Kada smo Darko i ja prvi put radili zajedno na jednoj svadbi, on je sipao sebi neki alkohol i krenuo da sipa i meni. Ja sam mu rekla: "Ne, ne, ja ne pijem", a on meni: "Ajde, bre, Zlajka, šta pričaš kad god te vidim ti si mrtva pijana!" Ja sam mu rekla da je on mene viđao kada sam gost na zabavama i tačno je da tada volim da popijem. Ali kada radim, onda ne liznem ni kap.