Treper Luka Bijelović Pljugica je otkrio da je prvi na Balkanu pokrenuo Forex, firma je imala nekoliko desetina hiljada evra prihoda mesečno, kako je ispričao mesečno mu je ostajalo i do 15.000 evra. Posle izvesnog vreme je propala, tačnije, treper je izgubio klijente i morao je da proda firmu , kako on navodi, „za sitne pare“.

„Posle foreksa sam živeo sa 30.000 dinara mesečno, ali sam ga svetski živeo – to je samo kod nas Srba tako. Imamo da izađemo, popijemo i sve. Vratio sam se kod mame da živim, jeo sam paštetu i tako dalje. Trajalo je to nekih tri-četiri meseca. U tom periodu sam krenuo da radim kao pomoćnik scenografa za jedan srpski film, trebao sam i da glumim u tom filmu i sve to za 400 evra za ceo projekat. Tih 400 evra u životu nisam dobio, sad bih ih napljuvao, pa bi me jurili, to su gnjide.“