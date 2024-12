-Ja sam Naida. Ćerka, sestra, supruga, majka. Niz je mnogo duži, ali tu ćemo se zaustaviti jer sam i neko ko je preživio kancer. Da, kancer. Protekla godina za mene je bila godina iskušenja i godina borbe. Od kraja marta 2023. godine. moj život je dobio potpuno novu dimenziju. Sve ono što sam bila do tad je nestalo dolaskom jednog papira. Nakon dijagnosticirane ciste na jajniku (endometrioza) kao jedan sasvim normalan sled bila je operacija bez ikakvih nagoveštaja da nešto nije uredu. Dolaskom patološkog nalaza 13.04.2023. moj dotadašnji život u momentu se ruši. Tuga, strah, očaj, razočarenje…smjenjivale su se razne emocije. Usledile su hemoterapije od 6 ciklusa prema preporuci više doktora. Koje nisu bile nužne, ali za moje dobro i kvalitetniji život u budućnosti svakako preporučljive. Isplakala sam se i nastavila dalje jer kroz život sam uvijek išla afirmativno i bez neke drame. U redu, dešava se možda nešto jako loše, ali ja sam borac i moram se izboriti sa svime što mi život daje. Sećam se odlaska na prvu hemoterapiju. Gledala sam sve te ljude, posmatrala ih i na neki način vodila intervjue sa njima. Razgovarala, želela sam čuti iz prve ruke šta se dešava nakon primljenje terapije. Drugi šok se desio 11.6.2023. godine kada mi je kosa počela mahom opadati kao posljedica hemoterapije. To je bio težak trenutak za mene kao ženu jer u momentu gubite sebe, gubite sve ono što vas simbolizuje kao ženu. Sledećeg dana teška srca pristajem na šišanje svoje duge kose. Kose, koja je inperativ jedne žene i simbol ženstvenosti. U tom momentu se osećate kao da vam neko prisilno trga iz života sve ono što ste do tad bili. Nakon par dana tugovanja i prihvatanja ove teške situacije odlučila sam da ne želim da se predam i da želim ići kroz ovu borbu kao ratnik koji pobeđuje. Nisam prihvatala ulogu žrtve niti sam bila žrtva u vlastitim očima. Razmišljala sam o sebi kao zdravoj ženi, te da je to stanje koje trebam prevazići i nešto što ce biti juče. Život sam nastavila kao da se ništa ne dešava, radila skoro sve ono što sam i prije. Bila sam vedra, pozitivna i živjela sa ubjeđenjem da mi nije ništa.