Porodica folk pevača trudi se da s vremena na vreme obilazi njegovu rodnu grudu, ali su, kako tvrde komšije, odnedavno rešili da nekretninu prodaju. U to se uverila ekipa Kurira koja je obišla grad Lipljan, smešten šesnaest kilometara južno od Prištine, na ušću Janjevske reke u Sitnicu i na glavnom pravcu koji povezuje Prištinu sa Skopljem i Prizrenom.

- Đani, Đani, pa to je naš Radiša, pevač. Kako ne znamo? Idite levo, pa do crkve. Vidite, ove zgrade, sve su nikle poslednjih godina, tu su bile srpske kuće, sada, šta da vam kažem. A Đani je legenda. Ne živi ovde, ali i nas malo ima, produžite do crkve, tu ima jedna prodavnica u kojoj radi prijatelj Đanijevog oca - bio je ljubazan ovaj meštanin.