Pevač Oliver Mandić napustio je Beograd, gde dolazi veoma retko, najčešće samo zbog posla, i poslednjih godina živi na Tari i to na ogromnom imanju koje je nasledio od dede i oca. On je tu izgradio pravi raj na zemlji.

Četiri velike kuće, svaka sa površinom od 450 metara kvadratnih, građene u tradicionalnom srpskom planinskom stilu, poslužile su mu kao idealno mesto za beg iz grada i to za vreme prvog udara virusa korona i ograničavanja kretanja u proleće 2020. Kad je shvatio šta mu pružaju Tara i netaknuta priroda, odlučio je da i 2021. provede na obalama Zaovinskog jezera.

Od kuća ga svega nekoliko desetina metara deli do Zaovinskog jezera. Izgradio je pontonski most dugačak dvadesetak metara kako bi s njega komotno mogao da ulazi u čamac ili vodu. Deo obale na njegovom imanju ograđen je bovama kako bi kupanje bilo sigurno s obzirom na to da Zaovinsko jezero važi za veoma hladnu i opasnu vodu.