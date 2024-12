- Uvek sam se vodila time da ne diram nikoga prva, tačnije onom starom: "Ne diram te, ne diraj me" Mnogo je onih koji su na sve načine pokušavali da mi odmognu, i to kada sam bila pilence. S druge strane, imala sam svoj izraženi karakter i dok sam bila dete. Nisam znala šta su skotovi dok ih nisam upoznala. Samoinicijativno sam ušla u estradni svet i nisam želela da me brane mama, tata ili neko mnogo jak. Želela sam da se izborim sama i to me je ojačalo. To su idioti, skotovi i zli ljudi koji odavno ne mogu da me povrede ili pomere - rekla je ona i dodala da je naučila da uživa u svakodnevnim sitnicama.