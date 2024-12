Voditelj Siniša Medić je u svojim emisija koje je radio do sada ugostio skoro sve najveće zvezde šou biznisa. Neke su mu postale divne za saradnju, neke nikada više ne bi pozvao u emisiju, dok je su ga mnoge i pozitivno iznenadile.

" Snežana Đurišić mi je bila preteška za saradnju . Kao da sam imao zid ispred sebe , ali kada mi je došla drugi put, to je bila druga žena. Usred emisije sam je upitao kako to da se toliko promenila, odgovorila je samo "Sada sam te upoznala”, ispričao je Medić.

" Jelena Karleuša je pre Zvezda Granda bila je zabranjena u Grandu osam godina. Otišao sam kod Saše Popovića i rekao mu da želim Karleušu, a on mi je sasvim jednostavno rekao da je slododno pozovem. Karleuša je bila skepticna ali je shvatila da nema nikakve zle krvi, već da samo želim da mi bude gost. Bila je kao uvek tačna, doterana i profesionalna. Ona ima svoje faze , nekada je top raspoložena, nekada se i ne javi.

Zorica Brunclik uvek daje predobre priče, posle jedne emisije koju smo uradili Kemiš me je pozvao i rekao da su se on i Zorica rasplakali koliko je emotivna, a sledeći put su poručili da ne žele više da radimo jer sam neprofesionalan jer sam u toku emisije stavio noge sa strane fotelje dok smo gledali neke fotke na video zidu cak je to i Zorica učinila ali eto posle im se nije dopalo, ali oni su super, ali ponekad bas čudni ljudi.