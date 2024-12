Svoju karijeru gradila je od nule, a malo ko zna da je njen put do uspeha bio veoma težak i trnovit. Naime, pevačica je prvi dodir sa medijima imala 2003. godine kada se prvi put pojavila na audiciji za muzičko takmičenja „Zvezde Granda“ – međutim tada nije prošla u takmičenje, a onda je sreću okušala i 2006. godine takođe na istoj audiciji gde je prošla i već naredne godine postala zvezda Grand produkcije.

„Mi nismo imali mentore u takmičenju, kao što imaju sada. Kada sam se ja takmičila nisam imala laptop ni kompjuter, nisam imala gde da vežbam matrice, dođem iz Leskovca u veliki studio na Košutnjaku i prvi put čujem matricu, to je bio prvi put da sam došla u Beograd, dok su moje kolege sigurno imale laptopove. Šta ću gde ću, pored toga što nisam sigurna kako to sve ide, razmišljala sam o pitanjima novinara, da li ću da pogrešim padež, sve je to bilo jako stresno, svi smo imali veliku tremu, tada smo bili jako nespremni u odnosu na sadašnje kandidate“, pričala je Kaća i otkrila da bi neke stvari promenila da može.