- Meni je to svojevremeno predlagala Emina Jahović , koja je bila tamo pre nekoliko godina. Ima toga ovde i u Beogradu, gde nije toliko skupo. Nikome nije lako da se spremi i odluči na salate, na sokiće i gluposti, to je ozbiljan režim. Svaki čovek treba tako nešto da uradi za sebe.

- Čak i neko ko teško pije sada i kaže ja: "Ja sam alkoholičar", ja kažem: "Ne nisi!" To nije ko si ti! Ti si osoba koja trenutno prolazi kroz mnogo bola i koristi alkohol da uguši taj bol, ali to nisi. To nije ono što si ti, tako da ne postoji osoba koja se oporavila i koja više nije alkoholičar - napisala je Ana jednom prilikom na Instagramu.