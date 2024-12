Pevačica Snežana Babić Sneki trudi se da u javnosti uvek govori kada nešto pametno ima na umu i retko je kad govorila o svom privatnog života. Naime, malo ko je znao da Sneki voli da slika u poslednje vreme, odnosno da se bavi umetnošću, te joj je to jedna od stvari koju obožava da praktikuje kada se osami.

- Slikarstvom se bavim desetak godina i samo onda kada imam da prenesem nešto na platno . To nije nešto što je meni imperativ, ali volim da slikam. To je nekako došlo potpuno spontano bez ikakvih priprema. Kad god sam raspoložena i imam vremena bacim se na platno - istakla je kroz osmeh Snežana i objasnila da je izložbe ne zanimaju.

- Izložba je stvarno nešto što je preozbiljno za mene , neka to ostane za naše prave umetnike, u svom maniru sa osmehom na licu kaže pevačica koja nema atelje već slika u svom domu, naročito u prostorijama koje imaju puno svetlosti.

Pevačica i te kako uživa u tome da svoje radove poklanja bližnjima, bilo da su to članovi porodice, prijatelji ili poznanici.

- Prijateljima uglavnom poklanjam slike i onome za koga smatram da ume ceni moj trud i rad. Ne smatram da je to od neke velike umetničke važnosti, ali mislim da sve ono što izađe iz čoveka može biti umetnost ukoliko on to na pravi način prenese - objasnila je pevačica.