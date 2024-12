- Pobegli smo od Beograda, jer vreme želimo da provodimo na planini. Planiramo tokom cele zime da budemo na tajnoj lokaciji , jer situacija sa nastupima je nikakva, prosto ih nema. Pronašla sam tu svoj mir, pre neki dan je počeo da pada sneg. Milina je bila sve to posmatrati sa prozora – rekla je jednom.

- Sve što sam htela i zamišljala oko samog uređenja kuće sam i ostvarila. Omiljeni kutak mi je pored kamina, sa sinom i suprugom se smestim u fotelje, unesemo drva koja nam stoje spremna, odmah isped ulaza, založimo vatru i uživamo, prava idila. Sada imam svo vreme ovog sveta da im posvetim, nadoknadila sam sve ono što smo zbog mojih nastupa proveli odvojeno. Stalno sam imala nastupe, snimanja, emisija, a sada dan počinje od samog početka totalno opušteno. Nema nikakvih obaveza. Sve vreme ovog sveta mogu da provodim sa sinom i to me čini najsrećnijom na svetu. Mnogo se vezao za mene i sada mogu više vremena da mu posvetim.

- Volim da sednem pored prozora ili staklenih vrata i gledam kako pada sneg, nema buke i haosa, prava planinska idila. Jedva čekam da prođe pandemija korona virusa pa da mogu da pozovem i ugostim prijatelje, da im pokažem sve lepote ove planine. Oduvek sam želela da imam mesto koje će mi pružiti privatnost, tako da sada maksimalno uživam. Posvetila sam se i kuhinji, svemu ovome za šta do sada nisam imala vremena.

- Oporavila sam se od toga, taj pad je bio jako strašan. Ja sam pala sa merdevina, sa tri i po metara visine direktno na leđa. Tu me je stvarno dragi Bog sačuvao i od tog momenta sam prošla sa povredom koja je u tom trenutku bila najbezbolnija. Imam sreću što nisam prvo glavu udarila, nego sam prvo pala na beton. To traje kao večnost i u tih par minuta mi je u glavi: "Samo da ostanem živa!". Kada sam se oporavila, resetovala sam sve. Imala sam posledice naravno, to je strašan pad i strašni su bolovi, ali preživela sam. Mesec dana sam bila prikovana za krevet i tek tada shvatite koliko je život lep - priznala je Jelena.