- U poslednjih godinu dana se desilo samo to što smo prekinuli saranju. Videli smo se još jednom kod advokata da sve pravno sredimo. Niti se čujem sa tim čovekom, on me je svuda i blokirao i ne znam što beži. To je njegova stvar i njegovi tripovi - rekao je on za naš portal, pa odgovorio i na Dragomirove prozivke da je izdajnik i cava: