- Imamo sličan muzički ukus. Kada je nešto od srca i kada on to napiše, šta da mu kažeš? Sve je to prelepo. Moj otac ume da bude jako težak čovek i ne prihvata lako kritike. Nisam imala većih svađa sa njim. Namam ja šta njemu da sugerišem. Više bi on mogao meni - kaže kroz osmeh Ksenija.