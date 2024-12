Dragica Radosavljević Cakana zauvek je vezana za svoj rodni Leposavić, čak i kad nije na Kosovu i Metohiji. U to se uverila i ekipa Kurira koja je posetila Kosovo i Metohiju, gde je muzička zvezda odrasla i načinila svoje prve korake.

Na samom ulazu u mesto nije nam se dopalo to što smo videli. Pocepane zastave naše zemlje, uništene kuće i mahom tužno stanovništvo koje smo sreli. Ali kada smo rekli da dolazimo zbog Cakane, i to čak iz Beograda, odmah su nas uputili do njene porodične kuće.