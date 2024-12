Boban Zdravković progovorio je o počecima Jelene Karleuše i otkrio da je baš on na njenom prvom albumu "Ogledalce" pevao prateće vokale. U razgovoru s novinarima, pevač se prisetio davnih dana.

- Bio sam veliki prijatelj s Divnom Karleušom. Sada sam u super odnosima s Jelenom. Pevao sam joj prateće vokale za prvi album. To retko ko zna. Mene je Divna zvala, a ona je toliko nama pevačima pomagala da ja to nisam mogao da odbijem. Jeca je bila dete i meni je bilo drago da joj pomognem. Velika energija se odmah osetila kod nje, i potencijal. Milo mi je što sam bio deo njenog početka - kazao je Boban, pa prokomentarisao i Jeleninu današnju karijeru, ali i stavove koje redovno iznosi.