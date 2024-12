Ovo niko nije znao

Katarina Živković nedavno se porodila, a odmah potom i objavila svoj treći studijski album pod nazivom "Kurtizana". O svojim počecima ona je govorila u jednoj emisiji, kada je otkrila da je živela veoma skromno i daleko od luksuza, iako je već bila zvezda, sve dok nije ušla u rijaliti "Farma"

U emisiji „Ispovest“ je govorila o tom periodu svog života, kada je boravila na čuvenoj farmi gde su se svi takmičari kupali u bureti, cepali drva, mesili hleb, spavali u štali kad su bili nomivovani ili su delili sobu sa svim cimerima, na krevetima od slame i tako dalje.

„Saša Popović mi je dao savet da nešto napravim, možda rijaliti, ja nisam bila za to, ali sam se na kraju snašla. Sa produkcijom sam se dogovorila da mogu da izađem i to se i desilo, a onda se napravio baraž, ja sam molila Boga da se nevratim, ali su me vratili… Tada je ‘Farma’ bila edukativni program.“

„Prvo sam rekla da političar Marjan Rističević treba da pobedi, govorila sam da se on bavi životinjama i stokom, ima karijeru i tako dalje. Bila sam šokirana kada sam pobedila, većina ukućana je govorila da ja ništa ne znam, samo se šminkam, bila sam najmlađa a oni su bili jako zli prema meni, izmišljali su laži. Narod je to prepoznao, nisam pobedila zbog sebe same nego su ljudi bili zli prema jednoj devojčici, a na sve to je bila i ta ljubavna priča i svi zajedno su me doveli do pobede.“

Poznata pevačica je otkrila i kako je živeti u surovim seoskim uslovima.

„Sve je onako kako su i prikazali, pa čak i gore – u kući hladno, moraš da ugreješ vodu na šporetu i tako se kupaš. Kosu sušiš tako što sedneš pored šporeta, ja sam ušla sa milion alergija, ali tamo nisam imala uopšte problema. Spavali smo na senu, ali mogu da izdvojim nešto što je meni teško palo to su zle namere ljudi. Što se tiče spavanja u štali – nije strašno samo mnogo smrdi, spavaš sa kravom i baš smrdi – briše sećanje na detinjstvo, ali mi to nije smetalo stvarno, ni prljavština ni bure, dešavalo se da nemamo hranu i da hleb pravimo od stočnog brašna, a to što su pričali da ne radim to nije tačno, radila sam svašta nešto…“

Katarina je prokomentarisala i da li je rijaliti učešće bila njena odskočna daska u karijeri?

„Nista nije bilo ubrzano, koliko me je narod voleo, toliko me je i mrzeo, nisam imala mentora niti nekoga sa kim bi se posavetovala. Da sam bila pametnija mnogo bih brže napredovla, ali me ni slava nije ponela da uradim nešto loše. Cela moja karijere kreće sa mojim sazrevanjem, rijaliti mi je doneo to da me ljudi znaju, ali mi to nije bila poetna – želela sam da budem poznata zbog svojih pesama.“

„Posle rijalitija sam imala mučne momente, imala sam sve naslovnice, sve emisije su me zvale, da neko to vidi rekao bi ‘vau kakve su to haljine’ i tako dalje, a ja u tom trenutku nisam imala osnovnih sredstava, pa ni lek da kupim u apoteci. Teško je to kada se sudare dve strane. Ništa nije onako kako izgleda. Bila sam jako mlada i okružena ljudima koji su me sputavali, ne krivim njih, već sebe, nisam mogla da napredujem“, govorila je Katarina Živković.

