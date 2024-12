On je sveojevremeno u jednoj emisiji sve rasplakao pričom koja iz ranog detinjstva.

- Ja sam polutan, pola seljak, pola ciganin. Leti sviramo, zimi jedemo. Otkako je ćale u Austriji, ni zimi ni jedemo. To je naš Dorćol, Menhetn. Ja sam radio na šalu, nisam bio kriminalac, malo delikvent. Kad je keva išla sa cvećem, nikad mi nije došla u posetu u dom, ćale je dolazio - govorio je Džej tada.

- Majka je brinula o mojim sestrama, a otac o meni. Često zaplačem zbog toga. U mojoj grupi u domu je bilo 12 problematičnih dečaka. Više puta smo išli na razgovor sa psihologom, to je bilo obavezno. Od cele te grupe samo smo nas četvorica uspeli u životu, osnovali smo porodice i počeli smo da radimo. Ostali su nastavljali da menjaju domove i ko zna kako su završili - rekao je on tada.

Tek godinu dana kasnije, u maju 2004. godine je njeno telo pronađeno u Šušnju, kod Bara, a najbolnije za našeg pevača je bilo to što je naručilac ubistva bio Džejev sestrić, sin njegove najstarije sestre.

Do 2007. godine bio je u braku sa Nadom Ramadanovski, sa kojom ima dve ćerke Anu i Mariju. Nadu je upoznao 80-ih godina i to kao sestru jednog od njegovih najboljih drugova. Kada se vratio iz vojske ona je radila u jednom kafiću, ali iako su se sviđali jedno drugome ta veza bila je zabranjena. Naime, ona je mogla da izađe u grad samo sa bratom i nisu sedeli u istom društvu. S obzirom na to da se njen otac i brat nisu slagali s njihovom vezom, neko vreme viđali su se tajno.