- Upoznavanje sa Veljkom bilo je jedinstveno od samog početka, što je dovelo do neverovatne povezanosti i na kraju do toga da stvorimo neverovatnu ljubav i porodicu koja je za nas veliki blagoslov. Počelo je tako što sam ga odbila, jer sam znala kakav je. To je kod njega probudilo samo veću želju za mnom, kasnije je to preraslo u veliku ljubav - kazala nam je ona jednom prilikom.