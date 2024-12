On je mene apsolutno prihvatio onakvu kakva jesam. I kad sam najgora, rekla je Goca Tržan o suprugu Raši Novakoviću

Pevačica Goca Tržan (50) u braku je sa Radomirom Rašom Novakovićem koji joj je, kako je i sama isticala, najveća podrška u borbi za potomstvo. Pevačica iz braka sa Ivanom Marinkovićem ima ćerku Lenu koju Raša gleda kao sopstveno dete.

- Insulinsku rezistenciju sam imala, to više nemam. Vodim računa, treniram, ali ja sam kao i sve žene na ovom svetu. Volim da jedem, volim da kuvam, veliki sam gurman tako da ću umreti debela a gladna. Ali da, volela bih da budem još jednom roditelj ali nažalost to mi se nije ispunilo što ne znači da neće. Što kaže moj suprug, to je možda nešto najlepše što mi je u životu rekao a s obzriom na to da mi svaki dan govori kako sam dobra riba, kako imam lepa stopala, kako imam dobro du*e... meni je ego stalno napunjen, ali najbolja stvar koju mi je rekao je kada smo se vratili iz Praga i kada nam nije uspela vantelesna oplodnja predposlednji put... Nikada neću zaboraviti, vozili smo se autom i on je rekao: "Žuiza", tako me on zove: "Baš me briga da li ću imati svoje biološko dete, ono što je najbaitnije to smo ti i ja. Jer i Lena, koja sada već ima 15 godina će jednog dana samo da ode, da nas ostavi, da ide svojim putem i da pravi svoju porodicu i to dete ako ga dobijemo ili ne dobijemo bi otišlo i ostavilo nas... Ja neću da izgubim tebe" - ispričala je iskreno Goca Tržan.

- "Znaš", kaže, "Ljudi ne razumeju koliko je komplikovanije i teže biti nebiološki otac nego biološki otac. Ja uvek sa ponosom mogu da kažem da sam možda više otac nego oni što su pravili decu. Nije lako čitati svakoga dana u novinama sve i svašta, a da nisi to zaslužio, često, najčešće to nije istina i da uprkos tome voliš svoje dete koje nisi napravio voliš ženu koja ti je u život donela dete koje nisi napravio ali na žalost i oca deteta koje nisi napravio. Prema tome, ja sam mnogo više otac nego što su mnogi muškarci koji su napravili svoju decu i zato me baš briga da li ćemo dobiti svoje biološko dete. Ja ne želim da se ti razboliš, ne želim da ti i ja izgubimo jedno drugo" - ispirčala je u dahu Goca.

- Čak mislim da on mene više voli nego ja njega. Nadam se da on neće ovo da gleda jer on meni i sam to često govori: "Ti nemaš pojma koliko ja tebe volim, ja tebe volim mnogo više nego ti mene". Mi smo sedam godina u braku, jedanaest godina smo zajedno... i da, mislim da on mene mnogo više voli nego ja njega - rekla je Goca Tržan.

- Sramota me to da kažem. On je mene apsolutno prihvatio onakvu kakva jesam. I kad sam najgora. On prema drugim ljudima uopšte nije fleksibilan, a prema meni je, ne znam ni kako to da nazovem, čak i obavezujuće u odnosu. Ja osećam neku obavezu prema toj vrsti prihvatanja. I zapravo to je jedini čovek u mom životu, žene smo, i celog života, i kad si zaljubljen, udat, u ozbiljnoj vezi ipak malo kalkulišeš pa malo i flertuješ, pa malo ostavljaš taj neki prostor da se ne predaš ceo, jer ako se predaš ceo, to je moja vizija života, ako se cela predam bojim se da ću se izgubiti, da ću izgubiti svoju slobodu, jedan deo uvek zadržavam, međutim on je prvi čovek u mom životu kome sam se ja potpuno predala i tek sam tada osetila potpunu slobodu. Ja sam tek sada potpuno slobodna žena zato što nemam nijednu vrstu zadrške, nemam problem ni sa čim, nemam problem da mu kažem da sam napravila neku glupost. Nemam problem da budem i pogrešna jer on mene toliko prihvata da i kad sam pogrešna, on me voli. Ja nisam siguran kada je on toliko pogrešan da li ja njega toliko volim i prihavatam i to me strašno...

