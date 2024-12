“Ne zna se šta je bilo strašnije, bol zbog gubitka sestre, način na koji je umrla ili saznanje da je njihov najrođeniji to učinio. Od tog šoka Džej se nikada nije oporavio. Godinama ga je slika Šeherezadinog leša proganjala. Mučio je sebe pitanjima kako je njegov sestrić mogao to da uradi, da gleda, da ćuti… Džej koji se kao domsko dete na ulici svega nagledao, on koji je pesmom svima ulazio u dušu i činio je većom, boljom, nežijom, dušu svog najrođenijeg nije mogao da dotakne i shvati. Džej je identifikovao masakrirano i već raspadnuto telo sestre, poznao je po zlatnom lančiću na desnoj nozi, ali od tada njegovo srce se razbolelo i nešto u njemu se nepovratno slomilo”, ispričao je za medije Džejev rođak nakon njegove smrti.