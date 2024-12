- Mi smo bili na jednoj humanitarnoj zabavi, mislim da je to bila 2007. godina, mene je Ana tada polila vodom. To je namerno uradila, da bi dobila moju pažnju. Ja sam se okrenuo, ali pošto je ona niža, ja sam gledao levo-desno, nisam video ko je i tek onda sam shvatio da je ona. Nije bila ljubav na prvi pogled - rekao je Nikola, a potom se osvrnuo i na novinske napise i sav hajp oko njihove veze.

- Kada smo Ana i ja stupili u vezu, počeli su novinski napisi, što je za mene bio potpuno nepoznat teren. Nekako smo oboje to prevazišli, čak smo se i fotografisali za neke magazine, ali su kasnije napisi postajali sve gori. Kao javne ličnosti, to smo preživljavali u užem krugu ljudi i prevazilazili zajedno - rekao je on.